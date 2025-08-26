Se former aux métiers de la grande distribution : Carrefour Cesson recrute des alternants pour la rentrée Agence RENNES NORD Rennes

Vous voulez rejoindre le monde de la grande distribution ? Vous voudriez vous former aux métiers d’hôte de caisse ou aux métiers de la mise en rayon ?Carrefour Cesson-Sévigné vous propose d’être formé

Vous voulez rejoindre le monde de la grande distribution ? Vous voudriez vous former aux métiers d’hôte de caisse ou aux métiers de la mise en rayon ?Carrefour Cesson-Sévigné vous propose d’être formés pour obtenir un CQP employé de commerce (diplôme reconnu par la branche) tout en étant en CDD et rémunéré. Conditions :-Aucune expérience ou diplôme demandé-Pré-requis : lire, écrire, compter en langue française-Formation qui se déroulera directement au Magasin Carrefour Cesson-contrat d’apprentis

