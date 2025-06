Se former et être recruté au métier de Plombier Chauffagiste Agence RENNES EST Rennes 27 juin 2025

France Travail et l’École Gustave vous proposent une formation, de Plombier Chauffagiste, financée de 3 mois intensifs avec à laclé un emploi dans une entreprise en croissance dans le cadre d’un contrat en alternance de 12 mois.Le 1er objectif sera d’acquérir les techniques d’installation et de raccordement de la tuyauterie et des canalisations, la pose d’équipements sanitaires… et le 2ème objectif sera d’obtenir le Titre Professionnel de niveau 3 « Installateur thermique et sanitaire ».Aucun diplôme n’est requis !

Venez rencontrer le centre de formation en prenant rdv pour une réunion en visio afin d’obtenir des premières informations :

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-06-27T15:00:00.000+02:00

Fin : 2025-06-27T16:00:00.000+02:00

Agence RENNES EST 35000 Rennes La Pommeraie Rennes 35571 Ille-et-Vilaine