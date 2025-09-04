SE FORMER ET ETRE RECRUTE EN RENOVATION ENERGETIQUE Agence RENNES EST Rennes

SE FORMER ET ETRE RECRUTE EN RENOVATION ENERGETIQUE Agence RENNES EST Rennes jeudi 4 septembre 2025.

SE FORMER ET ETRE RECRUTE EN RENOVATION ENERGETIQUE Agence RENNES EST Rennes Jeudi 4 septembre, 09h30 Ille-et-Vilaine

La formation vous permettra d’acquérir les compétences pour appliquer les techniques d’isolation des murs (pose isolants, bardage, enduits…), de maîtriser les principes de l’étanchéité à l’air et d

La formation vous permettra d’acquérir les compétences pour appliquer les techniques d’isolation des murs (pose isolants, bardage, enduits…), de maîtriser les principes de l’étanchéité à l’air et de travailler en toute sécurité sur un chantier.Job dating avec un objectif de se former au métier en Isolation thermique par l’extérieur afin d’être recruté, en cdd/cdi ou contrat en alternance, au sein d’une entreprise partenaire cette action de formation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-09-04T09:30:00.000+02:00

Fin : 2025-09-04T12:00:00.000+02:00

1

https://mesevenementsemploi.francetravail.fr/mes-evenements-emploi/evenement/462354

Agence RENNES EST 35000 Rennes La Pommeraie Rennes 35571 Ille-et-Vilaine