Se Former et travailler dans l’agroalimentaire avec ENILEA Lons-le-Saunier – Agence LONS LE SAUNIER Lons-le-Saunier

Se Former et travailler dans l'agroalimentaire avec ENILEA Vendredi 7 novembre, 09h00 Lons-le-Saunier – Agence LONS LE SAUNIER Jura

Début : 2025-11-07T09:00:00 – 2025-11-07T11:00:00

Fin : 2025-11-07T09:00:00 – 2025-11-07T11:00:00

Dans le cadre de la Semaine des Métiers de l’Agroalimentaire, venez rencontrer l’ENILEA, organisme de formation spécialisée dans le domaine de l’agroalimentaire.

Présentation en salle de l’organisme et de ses formations sur environ 1 heures puis échanges.

Lons-le-Saunier – Agence LONS LE SAUNIER 39000 Lons-le-Saunier Lons-le-Saunier 39000 Jura Bourgogne – Franche-Comté

Dans le cadre de la Semaine des Métiers de l'Agroalimentaire, venez rencontrer l'ENILEA, organisme de formation spécialisée dans le domaine de l'agroalimentaire.