Loire-Atlantique

Se lancer dans la confection de vêtements – par Ô P’tits Coins Le 20 mille Nantes 9 juillet 2025 10:00

Gratuit : non Prix libre mais équilibré à 15 € Prix libre mais équilibré à 15 € Réservation : optitscoins.fr/les-ateliers Tout public

Tu as toujours eu envie de te lancer dans la confection de vêtement, mais tu ne sais pas par où commencer ? Lors de cet atelier, on échange sur le choix des tissus, comment trouver les bons patrons, comment prendre ses mesures, identifier ce qui pourra convenir à notre morphologie, bien s’équiper en matériel et mercerie, etc. C’est un temps d’échanges et de découverte pour tous les niveaux de couture ! Une boisson offerte. Public : ados, adultes

Le 20 mille Doulon – Bottière Nantes 44300

0625809091 https://optitscoins.fr/les-ateliers/se-lancer-dans-la-confection-de-vetement