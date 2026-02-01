Se nourrir à partir d’un jardin partagé ? Salle des associations Champignelles

Se nourrir à partir d’un jardin partagé ?

Salle des associations Rue Rouget de Lisle Champignelles Yonne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-21 14:30:00

fin : 2026-02-21 17:00:00

Date(s) :

2026-02-21

10 solutions pour Se nourrir à partir des ressources locales

N°1 Se nourrir à partir d’un jardin partagé

Pourquoi participer à un potager collectif ?

Se nourrir, se rencontrer, échanger, transmettre, partager… Venez découvrir des témoignages de jardiniers de l’Yonne

Profitez de votre venue pour faire le plein de graines.

Journée de la commande groupée des adhérents. .

Salle des associations Rue Rouget de Lisle Champignelles 89350 Yonne Bourgogne-Franche-Comté asso@leparc.org

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Se nourrir à partir d’un jardin partagé ?

L’événement Se nourrir à partir d’un jardin partagé ? Champignelles a été mis à jour le 2026-02-02 par Yonne Attractivité (COORDINATION DECIBELLES DATA)