Se nourrir à partir d’un jardin partagé ? Salle des associations Champignelles

Se nourrir à partir d’un jardin partagé ?
Salle des associations Rue Rouget de Lisle Champignelles Yonne
Début : 2026-02-21 14:30:00
fin : 2026-02-21 17:00:00
2026-02-21
10 solutions pour Se nourrir à partir des ressources locales
N°1 Se nourrir à partir d’un jardin partagé
Pourquoi participer à un potager collectif ?
Se nourrir, se rencontrer, échanger, transmettre, partager… Venez découvrir des témoignages de jardiniers de l’Yonne
Profitez de votre venue pour faire le plein de graines.
Journée de la commande groupée des adhérents. .
Salle des associations Rue Rouget de Lisle Champignelles 89350 Yonne Bourgogne-Franche-Comté asso@leparc.org
