Se nourrir à partir d’un jardin partagé ? Salle des associations Champignelles samedi 21 février 2026.

Salle des associations Rue Rouget de Lisle Champignelles Yonne

Gratuit

Début : 2026-02-21 14:30:00
fin : 2026-02-21 17:00:00

2026-02-21

10 solutions pour Se nourrir à partir des ressources locales
N°1 Se nourrir à partir d’un jardin partagé

Pourquoi participer à un potager collectif ?
Se nourrir, se rencontrer, échanger, transmettre, partager… Venez découvrir des témoignages de jardiniers de l’Yonne

Profitez de votre venue pour faire le plein de graines.
Journée de la commande groupée des adhérents.   .

Salle des associations Rue Rouget de Lisle Champignelles 89350 Yonne Bourgogne-Franche-Comté   asso@leparc.org

