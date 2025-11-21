Se nourrir des fluctuations du monde vers un monde robuste La Fabulerie Marseille 1er Arrondissement

Se nourrir des fluctuations du monde vers un monde robuste

Samedi 7 février 2026 de 11h à 13h. La Fabulerie 10 Bd Garibaldi Marseille 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône

Début : 2026-02-07 11:00:00

fin : 2026-02-07 13:00:00

Date(s) :

2026-02-07

Nourrir le monde ? Cette expression, longtemps instrumentalisée pour justifier le recours massif aux intrants chimiques doit être retournée dans son sens profond. Nourrir le monde ne devrait jamais signifier l’empoisonner, l’épuiser ou le standardiser.

A l’heure où la Terre s’appauvrit en sols fertiles, en biodiversité et en pensées vivifiantes, il devient urgent de repenser les enjeux de l’alimentation.. Nourrir ne se limite pas ainsi à produire de la nourriture c’est à la fois faire vivre, alimenter les corps, mais aussi insuffler des idées, des récits, des visions. Cela suppose bien plus que de l’abondance calorique il s’agit de nourrir avec du sens, du soin, du vivant, des savoirs situés, des gestes justes et des idées fécondes.





Opéra Mundi invite Olivier Hamant, chercheur au laboratoire de reproduction et développement des plantes (Ecole Normale Supérieure de Lyon).





A la frontière entre biologie, physique et modélisation informatique, il a publié une centaine d’articles scientifiques, notamment sur la forme des plantes et la biophysique associée. .

La Fabulerie 10 Bd Garibaldi Marseille 1er Arrondissement 13001 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

Feeding the world? This expression, long used to justify the massive use of chemical inputs, needs to be turned on its head. Feeding the world should never mean poisoning, exhausting or standardizing it.

German :

Die Welt ernähren? Dieser Ausdruck, der lange Zeit instrumentalisiert wurde, um den massiven Einsatz von chemischen Hilfsmitteln zu rechtfertigen, muss in seiner tieferen Bedeutung umgedreht werden. Die Welt zu ernähren sollte niemals bedeuten, sie zu vergiften, auszubeuten oder zu standardisieren.

Italiano :

Nutrire il mondo? Questa espressione, che è stata a lungo utilizzata per giustificare l’uso massiccio di input chimici, deve essere capovolta. Nutrire il mondo non dovrebbe mai significare avvelenarlo, esaurirlo o standardizzarlo.

Espanol :

¿Alimentar al mundo? Esta expresión, que durante mucho tiempo se ha utilizado para justificar el uso masivo de insumos químicos, debe invertirse. Alimentar el mundo no debe significar nunca envenenarlo, agotarlo o uniformizarlo.

