Se préparer face aux inondations de l’Adour Saint-Jean-de-Marsacq

Se préparer face aux inondations de l’Adour

Salle de l’Arrayade Saint-Jean-de-Marsacq Landes

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-18

fin : 2025-11-18

Date(s) :

2025-11-18

Réunion d’information

Se préparer face aux inondations de l’Adour

En partenariat avec la Communauté de communes MACS, l’Institution Adour organise une réunion d’information pour présenter un dispositif mis en place dans les communes de Josse, Saint-Martin-de-Hinx et Saint-Jean-de-Marsacq.

Dans ces trois communes bordant l’Adour, les habitants et les entreprises de moins de 20 salariés ont la possibilité de bénéficier gratuitement d’un diagnostic de vulnérabilité, sous condition d’être situé en zone inondable ou d’avoir déjà été exposé à une inondation.

Ce diagnostic permet d’évaluer les risques et propose des solutions concrètes pour réduire les conséquences d’une inondation sur les biens et la sécurité des personnes. Il est entièrement pris en charge par l’État et la Communauté de communes MACS. Les travaux préconisés peuvent ensuite être subventionnés jusqu’à 80 %, sans condition de ressources.

La réunion présentera les conditions d’inscription, le déroulement du diagnostic de vulnérabilité ainsi que les différentes étapes conduisant à la réalisation des travaux.

Entrée libre .

Salle de l’Arrayade Saint-Jean-de-Marsacq 40230 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 46 18 70 papi.adour.aval@institution-adour.fr

English : Se préparer face aux inondations de l’Adour

Information meeting

Preparing for Adour flooding

In partnership with the Communauté de communes MACS, the Institution Adour is organizing an information meeting to present a system set up in the communes of Josse, Saint-Martin-de-Hinx and Saint-Jean-de-Marsacq.

German : Se préparer face aux inondations de l’Adour

Informationsveranstaltung

Sich auf Überschwemmungen des Flusses Adour vorbereiten

In Partnerschaft mit dem Gemeindeverband MACS organisiert die Institution Adour eine Informationsveranstaltung, um eine Maßnahme vorzustellen, die in den Gemeinden Josse, Saint-Martin-de-Hinx und Saint-Jean-de-Marsacq eingeführt wurde.

Italiano :

Riunione informativa

Preparazione alle inondazioni del fiume Adour

In collaborazione con la Comunità dei Comuni MACS, l’Istituzione Adour organizza un incontro informativo per presentare un progetto realizzato nei comuni di Josse, Saint-Martin-de-Hinx e Saint-Jean-de-Marsacq.

Espanol : Se préparer face aux inondations de l’Adour

Reunión informativa

Preparación a las crecidas del río Adour

En colaboración con la Mancomunidad de Municipios MACS, la Institución del Adur organiza una reunión informativa para presentar un dispositivo puesto en marcha en los municipios de Josse, Saint-Martin-de-Hinx y Saint-Jean-de-Marsacq.

L’événement Se préparer face aux inondations de l’Adour Saint-Jean-de-Marsacq a été mis à jour le 2025-10-28 par OTI LAS