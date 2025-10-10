SE RENCONTRER, SE RACONTER SUR LE THEME DES HISTOIRES D’AMOUR Béziers

13 A Boulevard Duglesclin Béziers Hérault

Début : 2025-10-10

fin : 2025-11-07

2025-10-10 2025-11-07 2025-11-28

Un moment chaleureux où contes, lectures et photos se mêlent pour partager vos histoires d’amour. La rencontre se termine en douceur autour de gourmandises. Entrée libre.

Entre contes, lectures et photographies, Sophie Pascual et Nathalie Sapin vous invitent à partager vos histoires d’amour. Un temps d’échanges sensible et convivial, dédié aux seniors, dans un cadre accueillant qui s’achève par une dégustation gourmande. Un rendez-vous gratuit, sur inscription, pour célébrer l’amour sous toutes ses formes.

Entrée libre. .

13 A Boulevard Duglesclin Béziers 34500 Hérault Occitanie

English :

A warm moment where stories, readings and photos mingle to share your love stories. The evening ends with a sweet treat. Free admission.

German :

Ein herzlicher Moment, in dem Märchen, Lesungen und Fotos miteinander verschmelzen, um Ihre Liebesgeschichten zu teilen. Das Treffen endet sanft bei Leckereien. Freier Eintritt.

Italiano :

Un momento caldo in cui narrazione, letture e foto si uniscono per condividere le vostre storie d’amore. La serata si conclude con un dolce omaggio. Ingresso libero.

Espanol :

Un momento cálido en el que la narración, las lecturas y las fotos se unen para compartir sus historias de amor. La velada termina con un dulce obsequio. Entrada gratuita.

