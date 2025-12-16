Se repérer dans la jungle des labels Buvette de l’Académie du Climat Paris

​Labels par ci, labels par là… Pas toujours simple de s’y retrouver !

On vous propose une soirée pour débroussailler la jungle des labels : vérités et idées reçues le tout sans prise de tête.

L’association FAIR et la MAIF vous invitent à un débat festif où l’on décrypte les étiquettes et où toutes les questions sont les bienvenues.

​Au programme : interventions courtes et échanges francs autour d’un verre.

​Retrouvez entre autre Quota Climat, Ethiquable, Max Havelaar, MAIF & UFC Que Choisir.

​22 janvier 2026 à 18h

La Buvette de l’Académie du Climat (Place Baudoyer, Paris)

Un débat festif et sans jargon pour démêler le vrai du faux sur les labels, échanger librement avec des acteurs engagés et poser toutes vos questions autour d’un verre.

Le jeudi 22 janvier 2026

de 18h00 à 20h00

gratuit

Pour s’inscrire : https://www.finance-fair.org/fr/evenements/le-grand-debunk-la-jungle-des-labels

Public adultes.

Buvette de l’Académie du Climat 2 Pl. Baudoyer 75004 Paris

