En ces temps troubles, où la destruction de la Nature fait écho aux violences entre les peuples, nous vous invitons à vous ressourcer en renouant avec la force de la Nature et du féminin sacré, telle qu’elle est exprimée dans divers courants spirituels: le christianisme, le bouddhisme & le yoga et la culture celtique.

Vendredi 30 mai (11h-18h) Cluny

11h Visite guidée sur la Nature dans l’Abbaye de Cluny avec Sarah Rambaud du Collectif Specimen(s)

13h Pique-nique dans le parc de l’Abbaye

14h30 Parcours méditatif inspiré par Laudato Si de Pape François

20h20 Prière à Taizé pour ceux/celles qui le souhaitent

Samedi 31 mai (8h ou 9h30-19h00) Chiddes (Les Marions) et Suin

8h Se connecter à la Nature en soi via l’Ananda Yoga, Charlotte Dufour

9h30 Les Vases de guérison de la Terre avec la Tara Verte et Gaia comme guides, avec Cynthia Jurs du Gaia Mandala

14h30 Les sites et pierres sacrés celtiques avec Judith Tripp de Circle Way

Les intervenantes:

Sarah Rambaud, Association Specimen(s)

Guide-conférencière et archéologue de formation, Sarah anime des activités de médiation culturelle et scientifique pour tous les publics au sein de l’association Specimen(s).

Cynthia Jurs:

Cynthia Jurs, Gaia Mandala

Enseignante du Dharma dans l’Ordre de l’Interêtre de Thich Nhat Hahn et Lama selon le Bouddhisme Tibétain, Cynthia nourrit sa dévotion à Gaia via la pratique des Vases de Guérison de la Terre, qu’elle a portés au 4 coins du monde avec le réseau qu’elle a fondé: Gaia Mandala.

Judith Tripp, Circle Way

Judith est psychothérapeute, guide de pélerinage et musicienne. Elle dirige des quêtes de rêves, des méditations dans les labyrinthes, et des pélerinages sur des sites sacrés celtiques et des sites mariaux à travers l’Europe et les Amériques.

Charlotte Dufour, Listening Inspires

Après des années à travailler sur l’alimentation à l’international, Charlotte s’est installée dans le Clunisois pour cultiver sa relation avec la Nature, partager sa passion du Yoga et nourrir les échanges culturels et spirituels. Avec son mari Rainer, ils ont créé le lieu d’accueil “Les Marions”. .

Place du 11 août 1944 Abbaye de Cluny, Les Marions et Suin

Cluny 71250 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 84 60 65 52 charlotte.dufour@listening-inspires.world

