SE SO NEON – ALHAMBRA Paris

SE SO NEON Début : 2025-10-18 à 20:00. Tarif : – euros.

AEG PRESENTS FRANCE PRESENTE : SE SO NEONDepuis leur formation en 2016, SE SO NEON s’est imposé comme un pilier de la scène indie sud-coréenne. Mené par la chanteuse, guitariste et artiste multidisciplinaire Soyoon, le groupe a bâti une fanbase internationale et séduit des médias comme Pitchfork, qui les qualifiait en 2021 de “nom polyvalent de la scène indie coréenne”. En mars 2025, SE SO NEON a marqué un tournant avec la sortie de , un album conçu entre New York et Los Angeles, mêlant rock expérimental, funk-pop solaire et éclats de R&B. La voix de Soyoon, sa guitare expressive et sa direction artistique confirment que SE SO NEON est un projet en mutation constante, nourri par la nature, l’émotion brute et un refus d’être mis dans une case. Depuis le départ du bassiste Park Hyunjin en février 2025, Soyoon poursuit seule l’aventure à Los Angeles, plus libre et audacieuse que jamais. « Je ne veux rien définir dans ma vie, » dit-elle. « Je veux juste ressentir. Et faire ressentir. » Retrouvez SE SO NEON, le projet de la chanteuse et guitariste Soyoon en concert à l’Alhambra à Paris le 18 octobre prochain !

ALHAMBRA 21, RUE YVES TOUDIC 75010 Paris 75