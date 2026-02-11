Se soigner avec les abeilles et les plantes

allée du château Monistrol-sur-Loire Haute-Loire

Tarif : 40 – 40 – 40 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-18 09:30:00

fin : 2026-04-18 12:30:00

Date(s) :

2026-04-18

Se soigner avec les abeilles et les plantes, ateliers pratiques. Cette matinée sera l’occasion d’en connaître plus sur l’aspect médicinal des plantes sauvages et des produits de la ruche et de préparer des produits pour la santé au quotidien. Sur résa.

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allée du château Monistrol-sur-Loire 43120 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 66 03 14

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English :

Healing with bees and plants, practical workshops. This morning will be an opportunity to learn more about the medicinal aspects of wild plants and beehive products, and to prepare products for everyday health. By reservation only.

L’événement Se soigner avec les abeilles et les plantes Monistrol-sur-Loire a été mis à jour le 2026-03-11 par Office de Tourisme des Marches du Velay Rochebaron