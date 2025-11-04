Se soigner par les plantes La Foyothèque, Médiathèque Nommay

Se soigner par les plantes

La Foyothèque, Médiathèque 18B Grande rue Nommay Doubs

Gratuit

Début : 2025-11-04 18:00:00

La Foyothèque a le plaisir de proposer une conférence dans le cadre d’un partenariat avec l’Université Ouverte sur un thème qui reconnecte à l’environnement naturel Se soigner par les plantes

Mardi 4 novembre 2025 à 18h

Animée par Olivier TISSOT, Docteur en pharmacie et passionné de phytothérapie, cette rencontre vous permettra de découvrir les vertus médicinales des plantes qui poussent dans notre belle région, la Franche-Comté.

Au programme

La reine des prés et ses propriétés anti-inflammatoires

La bourrache, trésor de nos jardins

Le pissenlit, bien plus qu’une mauvaise herbe

Le frêne et ses multiples usages thérapeutiques

L’ortie, plante invasive aux nombreux bienfaits…

Que vous soyez curieux de phytothérapie, amateur de botanique ou simplement désireux d’en apprendre plus sur les ressources naturelles de notre territoire, cette conférence est faite pour vous ! .

La Foyothèque, Médiathèque 18B Grande rue Nommay 25600 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 94 70 12 mediatheque-nommay@orange.fr

