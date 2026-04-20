Se souvenir des loups Auditorium des Champs Libres Rennes
Se souvenir des loups Auditorium des Champs Libres Rennes vendredi 26 juin 2026.
Se souvenir des loups Auditorium des Champs Libres Rennes Vendredi 26 juin, 20h00 Ille-et-Vilaine
gratuit
Une pièce documentaire à l’initiative de l’Observatoire de l’environnement en Bretagne.
Le collectif lacavale met en scène 40 habitants et habitantes de Bretagne et nous propose d’aller à la rencontre d’un paysage-mémoire qui porte en lui toutes les vies qui l’ont traversé, le traversent et le traverseront.
Développé par le psychologue Peter H. Kahn, le concept d’amnésie environnementale décrit la manière dont les êtres humains, génération après génération, s’habituent à la dégradation de leur environnement, au point de finir par considérer comme « normale » une situation de détérioration avancée. C’est ce concept que le collectif lacavale déplie et détourne pour ce projet né à la suite de l’enquête _Bien-être et paysages bretons_ menée entre 2022 et 2024 par l’Observatoire de l’Environnement en Bretagne.
Le spectacle sera suivi de 21h45 à 22h30 d’un bord plateau avec l’ensemble des comédiens et comédiens professionnel·les et non professionnel·les, metteurs et metteuses en scène.
Mise en scène et production : collectif l a c a v a l e
Conception : Nicolas Drouet
Écriture et mise en scène : Mathilde Chadeau(artiste invitée),Nicolas Drouet, Antoine d’Heygere, Julie Ménard, et Chloé Simoneau
Travail vocal : Sophie Sand
Costumes : Johanna Rocard
Lumière et son : Sylvain Crozet et Claudia Hoarau
Interprétation : Caroline, Fred, Laure, Marielle, Alex, Anatole, Anna, Elvire, Kay, Leïla, Terry, Alice, Charlène, Hélène, Laurie, Léa, Morganne, Nolwenn, Sonia, Vanessa, Awena, Charlotte, Ewen, Honoré, Jade & Jade, Junon, Louise & Louise, Louna, Marie, Maïann, Mélanie, Nora-Léa, Olivia, Rose, Thibault, Thomas et Yves
Administration : Charlotte Nicolas
Avec la participation des grands témoins : Timothée Fouqueray, Véronique Van Tilbeurgh, Laurence Le Du et Luc Aquilina
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-06-26T20:00:00.000+02:00
Fin : 2026-06-26T22:30:00.000+02:00
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Auditorium des Champs Libres Les Champs Libres – 10 cours des Alliés – 35000 RENNES Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine
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