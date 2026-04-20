Se souvenir des loups Auditorium des Champs Libres Rennes Vendredi 26 juin, 20h00 Ille-et-Vilaine

gratuit

Une pièce documentaire à l’initiative de l’Observatoire de l’environnement en Bretagne.

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​Le collectif lacavale met en scène 40 habitants et habitantes de Bretagne et nous propose d’aller à la rencontre d’un paysage-mémoire qui porte en lui toutes les vies qui l’ont traversé, le traversent et le traverseront.

​Développé par le psychologue Peter H. Kahn, le concept d’amnésie environnementale décrit la manière dont les êtres humains, génération après génération, s’habituent à la dégradation de leur environnement, au point de finir par considérer comme « normale » une situation de détérioration avancée. C’est ce concept que le collectif lacavale déplie et détourne pour ce projet né à la suite de l’enquête _Bien-être et paysages bretons_ menée entre 2022 et 2024 par l’Observatoire de l’Environnement en Bretagne.

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Le spectacle sera suivi de 21h45 à 22h30 d’un bord plateau avec l’ensemble des comédiens et comédiens professionnel·les et non professionnel·les, metteurs et metteuses en scène.

Mise en scène et production : collectif l a c a v a l e

Conception : Nicolas Drouet

Écriture et mise en scène : Mathilde Chadeau(artiste invitée),Nicolas Drouet, Antoine d’Heygere, Julie Ménard, et Chloé Simoneau

Travail vocal : Sophie Sand

Costumes : Johanna Rocard

Lumière et son : Sylvain Crozet et Claudia Hoarau

Interprétation : Caroline, Fred, Laure, Marielle, Alex, Anatole, Anna, Elvire, Kay, Leïla, Terry, Alice, Charlène, Hélène, Laurie, Léa, Morganne, Nolwenn, Sonia, Vanessa, Awena, Charlotte, Ewen, Honoré, Jade & Jade, Junon, Louise & Louise, Louna, Marie, Maïann, Mélanie, Nora-Léa, Olivia, Rose, Thibault, Thomas et Yves

Administration : Charlotte Nicolas

Avec la participation des grands témoins : Timothée Fouqueray, Véronique Van Tilbeurgh, Laurence Le Du et Luc Aquilina

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-06-26T20:00:00.000+02:00

Fin : 2026-06-26T22:30:00.000+02:00

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Auditorium des Champs Libres Les Champs Libres – 10 cours des Alliés – 35000 RENNES Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine



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