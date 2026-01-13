Sea Hour Librairie Albertine Concarneau

Sea Hour

Le concept de ces rencontres Sea Hour ? 1 soirée = 1 produit ! Participez à un temps convivial autour d’un produit de la mer. Pêche ou récolte,

commercialisation ou encore préparation culinaire… vous pourrez poser toutes vos questions avant de déguster ! En 2026, pendant la fermeture

du musée, les rencontres se délocalisent chez nos partenaires locaux.

La langouste rouge

Martial Laurans (IFREMER) et un pêcheur invité s’associent pour vous faire (re)découvrir cette espèce réintroduite en Bretagne, en presqu’île de Crozon. Du bassin d’étude de l’IFREMER à la pêche en baie de Douarnenez, la langouste rouge se déguste de mai à décembre.

DURÉE 1h30 avec les échanges

Sur réservation via la billetterie en ligne du Musée de la Pêche .

