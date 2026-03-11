Sea, Surf n’Saire

117 bis route du Phare Réville Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-09 09:30:00

fin : 2026-05-09 19:30:00

Date(s) :

2026-05-09

Fête nautique en Val de Saire

Initiations activités nautiques (kite, wing, planche) Démonstration et initiation à l’aviron de mer.

Tests matériel (kite, wing, planche).

Village nautique SNSM, Sauveteurs en Mer, Cross de Jobourg, GECC, Amarrage.

Chorale de chants marins.

Stand de crêpes et grilleur sur place. .

117 bis route du Phare Réville 50760 Manche Normandie +33 6 86 90 18 78 president.cnps.jonville@gmail.com

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English : Sea, Surf n’Saire

L’événement Sea, Surf n’Saire Réville a été mis à jour le 2026-03-11 par OT Cotentin Le Val de Saire