Sea, Surf n’Saire Réville
Sea, Surf n’Saire Réville samedi 9 mai 2026.
Sea, Surf n’Saire
117 bis route du Phare Réville Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-09 09:30:00
fin : 2026-05-09 19:30:00
Date(s) :
2026-05-09
Fête nautique en Val de Saire
Initiations activités nautiques (kite, wing, planche) Démonstration et initiation à l’aviron de mer.
Tests matériel (kite, wing, planche).
Village nautique SNSM, Sauveteurs en Mer, Cross de Jobourg, GECC, Amarrage.
Chorale de chants marins.
Stand de crêpes et grilleur sur place. .
117 bis route du Phare Réville 50760 Manche Normandie +33 6 86 90 18 78 president.cnps.jonville@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Sea, Surf n’Saire
L’événement Sea, Surf n’Saire Réville a été mis à jour le 2026-03-11 par OT Cotentin Le Val de Saire