Sealionwoman + Trucs – Saison Onyx Onyx Saint-Herblain

Date et horaire de début et de fin : 2026-02-14 20:00 –

Gratuit : non 5 € à 20 € 5 € à 20 € Billetteries :labilletterie.theatreonyx.frà Onyx, 1 place Océane à St-Herblain, du lundi au vendredi de 12h45 à 18h Tout public

Club concerts : une soirée avec deux concerts dans le Club d’ONYX et la découverte d’un vin local ! Sealionwoman (jazz folk atmosphérique) : Décrire en quelques mots l’univers de ce duo anglais de jazz folk est une vraie gageure, tant il regorge de sonorités aussi mystérieuses qu’envoûtantes. La voix hypnotique de Kitty Whitelaw et les lignes de contrebasse de Tye McGivern forment un concentré d’émotions aux accents crépusculaires, où la grâce et la délicatesse sont reines. Dans un écrin minimaliste mais viscéral, Sealionwoman est une véritable chimère où une voix inspirée, tantôt en prise aux doutes, tantôt exaltée, baigne dans des ambiances le plus souvent tourmentées.> Kitty Whitelaw (chant), Tye McGivern (basses) Trucs (jazz électronique exploratoire / duo batteries & sonnailles amplifié) : Les sonnailles, ces objets à la fois culturels et patrimoniaux que portent les bêtes d’un même troupeau autour de leur cou, sont accordées entre elles. Ce sont ces instruments qu’ont choisi d’explorer Alexis Toussaint & Romain Colautti, auxquels ils ajoutent un dispositif de percussions et d’éléments électroniques. Sur la forme : deux batteries préparées côte à côte, deux tambourins à cordes, puis un ensemble de sonnailles sur pieds ou en suspension. Sur le fond : un univers passionnant évoquant la transhumance pyrénéenne, où la difficulté du voyage se vit grâce aux moments musicaux intenses et distordus. Prêtes et prêts pour l’aventure ?> Alexis Toussaint & Romain Colautti (batterie, sonnailles, tambourins à cordes, dispositifs de traitements électro-acoustiques) Durée estimée :1er concert : 45 min.2e concert : 55 min. à 1h. Dans le cadre de Jazz en Phase, le Parcours

Onyx Centre Saint-Herblain 44800

02 28 25 25 00 http://theatreonyx.fr/ billetterie.onyx@saint-herblain.fr https://www.theatreonyx.fr