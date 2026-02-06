Sealionwoman + Trucs Théâtre ONYX Saint-Herblain

Date et horaire de début et de fin : 2026-02-14 20:00 – 22:00

Gratuit : non 5€ à 20€ Le p’tit tarif — 5€Tarif abonné — 10€Tarif réduit — 15€Tarif plein — 20€ Adulte, Etudiant, Senior, Personne en situation de handicap

1?? SEALIONWOMAN | Jazz folk atmosphériqueDécrire en quelques mots l’univers de ce duo anglais de jazz folk est une vraie gageure, tant il regorge de sonorités aussi mystérieuses et qu’envoûtantes. La voix hypnotique de Kitty Whitelaw et les lignes de contrebasse de Tye McGivern forment un concentré d’émotions aux accents crépusculaires, où la grâce et la délicatesse sont reines.2?? TRUCS | Jazz électronique exploratoireLes musiciens Alexis Toussaint & Romain Colautti ont choisi d’utiliser les sonnailles (les cloches que portent les bêtes d’un même troupeau) auxquels ils ajoutent un dispositif de percussions et d’éléments électroniques. Sur la scène, deux batteries préparées côte à côte, deux tambourins à cordes, puis un ensemble de sonnailles sur pieds ou en suspension. Un univers passionnant évoquant la transhumance pyrénéenne…

Théâtre ONYX Saint-Herblain 44800

0228252500 http://www.theatreonyx.fr



Afficher la carte du lieu Théâtre ONYX et trouvez le meilleur itinéraire

