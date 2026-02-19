Séamus & Caoimhe Cité de la Musique de Marseille L’Auditorium, Médiathèque Marseille 1er Arrondissement

Séamus & Caoimhe

Samedi 7 mars 2026 à partir de 20h.

18h30 rencontre

20h concert. Cité de la Musique de Marseille L’Auditorium, Médiathèque 4 Rue Bernard du Bois Marseille 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 13 – 13 – 13 EUR

Début : 2026-03-07 20:00:00

fin : 2026-03-07

2026-03-07

Irlande fraternelle dans le cadre du Pôle des Musiques du Monde de la Cité de la Musique de Marseille, Séamus Ui Fhlatharta (Chant, harpe et bodhran) et Caoimhe Ui Fhlatharta (Chant et violon)

Ce spectacle s’inscrit dans le cadre du Pôle des Musiques du Monde de la Cité de la Musique de Marseille. Un concert Naïade Productions avec le soutien de Culture Ireland.



Du comté de Galway, dans le Connemara, très précisément à An Áird Mhóir, deux voix se sont envolées comme une évidence vers les dieux du Sean Nos, ce chant de l’Irlande celte qui mêle aux expressions de la complainte les mélodies les plus impétueuses et virtuoses du chant gaélique.



Caoimhe et Séamus Uí Fhlatharta sont frère et soeur, d’une famille de musiciens, et experts de cette forme magnifique qu’on pourrait apparenter à la gwerz bretonne. Multi-instrumentistes, subtils harmoniseurs de ces mélodies uniques, ils viennent bercer cette fin d’hiver d’une magnifique promesse de renouveau, et seront avec nous pour un concert exclusif en France. .

Cité de la Musique de Marseille L’Auditorium, Médiathèque 4 Rue Bernard du Bois Marseille 1er Arrondissement 13001 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 91 39 28 28 contact@citemusique-marseille.com

English :

Ireland fraternelle as part of the Pôle des Musiques du Monde at Marseille’s Cité de la Musique, Séamus Ui Fhlatharta (vocals, harp and bodhran) and Caoimhe Ui Fhlatharta (vocals and violin)

