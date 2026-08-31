Séamus et Caoimhe Espace culturel Le Nantholia Nantheuil
jeudi 5 novembre 2026 · Espace culturel Le Nantholia · Nantheuil
Informations pratiques
Nantheuil
Séamus et Caoimhe
Espace culturel Le Nantholia 203 Allée des Loisirs Nantheuil Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-05 20:30:00
fin : 2026-12-03 21:45:00
Date(s) :
2026-11-05
Originaires du Connemara, Séamus et Caoimhe sont connus pour leur chant traditionnel irlandais et leurs arrangement uniques. Tout public.L
Originaires du Connemara, Séamus et Caoimhe sont connus pour leur chant traditionnel irlandais et leurs arrangement uniques. Tout public. .
Espace culturel Le Nantholia 203 Allée des Loisirs Nantheuil 24800 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 55 12 50 bit.thiviers@perigord-limousin.fr
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English : Séamus et Caoimhe
Hailing from Connemara, S%E9amus and Caoimhe are known for their traditional Irish singing and their unique arrangements. Suitable for all ages.L
L’événement Séamus et Caoimhe Nantheuil a été mis à jour le 2026-08-31 par Isle-Auvézère
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