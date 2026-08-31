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Séamus et Caoimhe Espace culturel Le Nantholia Nantheuil

jeudi 5 novembre 2026 · Espace culturel Le Nantholia · Nantheuil

Séamus et Caoimhe Espace culturel Le Nantholia Nantheuil

Informations pratiques

Début
jeudi 5 novembre 2026
Fin
jeudi 3 décembre 2026
Heure de début
20:30:00
Lieu
Espace culturel Le Nantholia
Adresse
203 Allée des Loisirs
Ville
24800 Nantheuil
Département
Dordogne
Tarif

Nantheuil

Séamus et Caoimhe

Espace culturel Le Nantholia 203 Allée des Loisirs Nantheuil Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-05 20:30:00
fin : 2026-12-03 21:45:00

Date(s) :
2026-11-05

Originaires du Connemara, Séamus et Caoimhe sont connus pour leur chant traditionnel irlandais et leurs arrangement uniques. Tout public.L
Originaires du Connemara, Séamus et Caoimhe sont connus pour leur chant traditionnel irlandais et leurs arrangement uniques. Tout public.   .

Espace culturel Le Nantholia 203 Allée des Loisirs Nantheuil 24800 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 55 12 50  bit.thiviers@perigord-limousin.fr

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English : Séamus et Caoimhe

Hailing from Connemara, S%E9amus and Caoimhe are known for their traditional Irish singing and their unique arrangements. Suitable for all ages.L

L’événement Séamus et Caoimhe Nantheuil a été mis à jour le 2026-08-31 par Isle-Auvézère

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