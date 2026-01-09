Sean Paul LDLC Arena Décines-Charpieu
Sean Paul LDLC Arena Décines-Charpieu dimanche 22 février 2026.
Sean Paul
LDLC Arena 5 Avenue Simone Veil Décines-Charpieu Rhône
Tarif : 54.8 – 54.8 – EUR
Début : 2026-02-22 20:00:00
fin : 2026-02-22
2026-02-22
Figure majeure du dancehall mondial, Sean Paul débarque le 22 février à la LDLC Arena de Lyon-Décines pour un show brûlant !
English :
Sean Paul, one of the world’s leading dancehall figures, arrives at the LDLC Arena in Lyon-Décines on February 22 for a scorching show!
