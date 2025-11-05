Séance 1 La résistible ascension de Giuseppe Verdi LE CUBE 2e Étage Plateau Aix-en-Provence

Séance 1 La résistible ascension de Giuseppe Verdi

Mercredi 5 novembre 2025 de 10h à 12h. LE CUBE 2e Étage Plateau 29 avenue Robert Schuman Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

cycle nous allons vous faire aimer l’Opéra par Olivier Braux, conseiller culturel de l’association des amis du festival d’Aix-en-Provence.

Verdi fait subir une inexorable mutation au mélodrame italien pour lentement mais sûrement le dégager des ornières de l’opéra romantique et le conduire vers le drame lyrique moderne.



Il préside à cette évolution presque davantage en homme de théâtre qu’en musicien. C’est sans doute pourquoi il inaugure (Macbeth, 1847) et parachève (Falstaff, 1893) cette nouvelle esthétique avec Shakespeare. .

