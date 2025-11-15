Séance adaptée La bonne étoile Cinéma l’Utopie Sainte-Livrade-sur-Lot
Séance adaptée La bonne étoile Cinéma l’Utopie Sainte-Livrade-sur-Lot mardi 16 décembre 2025.
Séance adaptée La bonne étoile
Cinéma l’Utopie 3 Rue de la Duchesse Sainte-Livrade-sur-Lot Lot-et-Garonne
Tarif : 4 – 4 – 7.5 EUR
Début : 2025-12-16
fin : 2025-12-16
2025-12-16
France 1940, Jean Chevalin et sa famille vivent dans la misère après que ce dernier a jugé bon de déserter !
Il a une idée se faire passer pour juifs afin d’avoir l’aide des passeurs pour accéder à la zone libre..
Séance adaptée aux personnes sourdes et malentendantes (sous-titrage SME).
Cinéma l’Utopie 3 Rue de la Duchesse Sainte-Livrade-sur-Lot 47110 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 40 27 83
English : Séance adaptée La bonne étoile
France 1940, Jean Chevalin and his family live in squalor after the latter sees fit to desert!
He has an idea: to pass himself off as Jewish in order to get help from smugglers to reach the free zone…
Adapted for the deaf and hearing-impaired (SME subtitles).
German : Séance adaptée La bonne étoile
Frankreich 1940, Jean Chevalin und seine Familie leben in Armut, nachdem er es für richtig hält, zu desertieren!
Er hat eine Idee: Er gibt sich als Jude aus, um mit Hilfe von Schleppern in die freie Zone zu gelangen…
Sitzung für Gehörlose und Hörgeschädigte geeignet (Untertitel SME).
Italiano :
Nella Francia del 1940, Jean Chevalin e la sua famiglia vivono nello squallore dopo aver deciso di disertare!
Ha un’idea: farsi passare per ebreo per farsi aiutare dai contrabbandieri a raggiungere la zona libera.
Proiezione adattata per non udenti e ipoudenti (sottotitoli PMI).
Espanol : Séance adaptée La bonne étoile
En la Francia de 1940, Jean Chevalin y su familia viven en la miseria después de que él decida desertar
Se le ocurre una idea: hacerse pasar por judío para conseguir ayuda de los contrabandistas y llegar a la zona libre.
Proyección adaptada para sordos (subtítulos en inglés).
