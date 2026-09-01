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Séance adaptée pour tous – Le Cygne et l’enfant Cinéma CGR Moulins Moulins

mercredi 23 septembre 2026 · Cinéma CGR Moulins · Moulins

Informations pratiques

Début
mercredi 23 septembre 2026
Fin
mercredi 23 septembre 2026
Heure de début
10:30:00
Lieu
Cinéma CGR Moulins
Adresse
16 rue Marcellin Desboutins
Ville
03000 Moulins
Département
Allier
Tarif
5 5 5

Moulins

Séance adaptée pour tous – Le Cygne et l’enfant

Cinéma CGR Moulins 16 rue Marcellin Desboutins Moulins Allier

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-23 10:30:00
fin : 2026-09-23 11:30:00

Date(s) :
2026-09-23

Ce programme de trois courts métrages de la réalisatrice sud-coréenne Miyoung Baek nous invite à plonger dans son univers poétique et onirique.
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Cinéma CGR Moulins 16 rue Marcellin Desboutins Moulins 03000 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 42 58 50  cgr.moulins@cgrcinemas.fr

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English :

This program of three short films by South Korean director Miyoung Baek invites us to immerse ourselves in her poetic and dreamlike world.

L’événement Séance adaptée pour tous – Le Cygne et l’enfant Moulins a été mis à jour le 2026-09-07 par SPL Moulins & co Destinations – Office de tourisme de Moulins et sa région

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