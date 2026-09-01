Séance adaptée pour tous – Le Cygne et l’enfant Cinéma CGR Moulins Moulins

Informations pratiques

Moulins

Séance adaptée pour tous – Le Cygne et l’enfant

Cinéma CGR Moulins 16 rue Marcellin Desboutins Moulins Allier

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-23 10:30:00

fin : 2026-09-23 11:30:00

Date(s) :

2026-09-23

Ce programme de trois courts métrages de la réalisatrice sud-coréenne Miyoung Baek nous invite à plonger dans son univers poétique et onirique.

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Cinéma CGR Moulins 16 rue Marcellin Desboutins Moulins 03000 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 42 58 50 cgr.moulins@cgrcinemas.fr

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English :

This program of three short films by South Korean director Miyoung Baek invites us to immerse ourselves in her poetic and dreamlike world.

L’événement Séance adaptée pour tous – Le Cygne et l’enfant Moulins a été mis à jour le 2026-09-07 par SPL Moulins & co Destinations – Office de tourisme de Moulins et sa région