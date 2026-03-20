Séance Aquabike Adulte à L’O’ des Sucs Centre aquatique L’O’ des sucs Yssingeaux

Séance Aquabike Adulte à L’O’ des Sucs

Centre aquatique L’O’ des sucs 405 route du complexe sportif Yssingeaux Haute-Loire

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

par personne

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-07 09:00:00

fin : 2026-04-15 09:30:00

Date(s) :

2026-04-07 2026-04-15

Profitez d’une séance d’aquabike pendant les vacances ! Tarif 8 € la séance. Sur inscription.

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Centre aquatique L’O’ des sucs 405 route du complexe sportif Yssingeaux 43200 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 15 98 01 63 contact@o-des-sucs.fr

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English :

Enjoy an aquabike session during the vacations! Price: 8? per session. Registration required.

L’événement Séance Aquabike Adulte à L’O’ des Sucs Yssingeaux a été mis à jour le 2026-03-20 par Office du Tourisme des Sucs aux bords de Loire