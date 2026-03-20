Séance Aquagym Adulte à L’O’ des Sucs Centre aquatique L’O’ des sucs Yssingeaux
Séance Aquagym Adulte à L’O’ des Sucs Centre aquatique L’O’ des sucs Yssingeaux jeudi 9 avril 2026.
Séance Aquagym Adulte à L’O’ des Sucs
Centre aquatique L’O’ des sucs 405 route du complexe sportif Yssingeaux Haute-Loire
Tarif : 8 – 8 – 8 EUR
par personne
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-09 09:00:00
fin : 2026-04-17 09:45:00
Date(s) :
2026-04-09 2026-04-17
Profitez d’une séance d’aquagym pendant les vacances ! Tarif 8 € la séance. Sur inscription.
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Centre aquatique L’O’ des sucs 405 route du complexe sportif Yssingeaux 43200 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 15 98 01 63 contact@o-des-sucs.fr
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English :
Enjoy an aquagym session during the vacations! Price: 8? per session. Registration required.
L’événement Séance Aquagym Adulte à L’O’ des Sucs Yssingeaux a été mis à jour le 2026-03-20 par Office du Tourisme des Sucs aux bords de Loire