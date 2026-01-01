Séance AquaMuscu

Route principale Bassemberg Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi 2026-01-06 18:00:00

fin : 2026-01-13 18:45:00

Date(s) :

2026-01-06 2026-01-13 2026-01-20 2026-01-27 2026-02-03 2026-02-10

Activité à dominante musculaire. Les exercices proposés ont pour objectifs de tonifier le corps et d’augmenter les capacités musculaires. L’utilisation du matériel est prévue pour augmenter les résistances et solliciter les muscles du bas et du haut du corps .

Route principale Bassemberg 67220 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 58 93 93 contact-aquavallees@valleedeville.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Séance AquaMuscu Bassemberg a été mis à jour le 2025-11-29 par Office de Tourisme de la Vallée de Villé