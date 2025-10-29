Séance atelier Mary Anning Place de la Libération La Réole

Place de la Libération Cinéma Rex La Réole Gironde

Ciné Atelier Mary Anning, le film, suivi d’un atelier fossiles animé par nos bénévoles Chantal et Marie Claire. Résumé du film sans l’Angleterre du XIXe siècle, Mary est une jeune fille passionnée par les fossiles, qu’elle cherche avec son père sur la plage, pour ensuite les vendre aux touristes. La mort soudaine du père jette la famille dans le désarroi : sans une source financière, ils vont bientôt devoir quitter leur maison et pire encore, pour Mary, sa bien-aimée plage aux fossiles. Mais avant de mourir, son père lui a laissé un mystérieux message qui pourrait l’amener à bouleverser bien des choses. .

Place de la Libération Cinéma Rex La Réole 33190 Gironde Nouvelle-Aquitaine contact@cinerex-lareole.com

