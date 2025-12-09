Séance bébé lecteur Rue de la Ville Chérel Caulnes
Séance bébé lecteur Rue de la Ville Chérel Caulnes mardi 9 décembre 2025.
Séance bébé lecteur
Rue de la Ville Chérel Médiathèque Caulnes Côtes-d’Armor
Début : 2025-12-09 10:00:00
fin : 2025-12-09 11:00:00
2025-12-09
Animation d’éveil autour du livre pour les tout-petits petites histoires, comptines et jeux de doigts.
Sur inscription obligatoire pour enfants de 0 à 3 ans accompagnés d’un adulte. .
Rue de la Ville Chérel Médiathèque Caulnes 22350 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 83 83 22
