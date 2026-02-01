Séance bébé lecteur Rue de la Ville Chérel Caulnes

Séance bébé lecteur

Rue de la Ville Chérel Médiathèque Caulnes Côtes-d’Armor

Début : 2026-02-24 10:00:00

fin : 2026-02-24 11:00:00

2026-02-24

Animation d’éveil autour du livre pour les tout-petits petites histoires, comptines et jeux de doigts.

Sur inscription obligatoire pour enfants de 0 à 3 ans accompagnés d’un adulte. .

Rue de la Ville Chérel Médiathèque Caulnes 22350 Côtes-d'Armor Bretagne +33 2 96 83 83 22

