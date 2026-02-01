Séance bébé lecteur Rue de la Ville Chérel Caulnes
Séance bébé lecteur Rue de la Ville Chérel Caulnes mardi 24 février 2026.
Séance bébé lecteur
Rue de la Ville Chérel Médiathèque Caulnes Côtes-d’Armor
Début : 2026-02-24 10:00:00
fin : 2026-02-24 11:00:00
2026-02-24
Animation d’éveil autour du livre pour les tout-petits petites histoires, comptines et jeux de doigts.
Sur inscription obligatoire pour enfants de 0 à 3 ans accompagnés d’un adulte. .
Rue de la Ville Chérel Médiathèque Caulnes 22350 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 83 83 22
