Séance bébés lecteurs bibliothèque municipale 35250 saint aubin d’aubigné Saint-Aubin-d’Aubigné

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-04T09:30 – 2025-10-04T10:00

Fin : 2025-10-04T09:30 – 2025-10-04T10:00

La séance Bébés Lecteurs est proposée aux tout petits ( 0-3 ans) et leurs parents afin de sensibiliser les plus jeunes aux livres et à la lecture.

Public: 0-3 ans

bibliothèque municipale 35250 saint aubin d'aubigné Saint-Aubin-d'Aubigné 35250 Ille-et-Vilaine Bretagne

Bibliothèquesaint-aubin-d’aubigné