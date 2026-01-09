Séance bébés lecteurs La bulle des bébés Bibliothèque Marcheprime
Séance bébés lecteurs La bulle des bébés Bibliothèque Marcheprime mercredi 14 janvier 2026.
Séance bébés lecteurs La bulle des bébés
Bibliothèque 4 Avenue de la République Marcheprime Gironde
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-14
fin : 2026-01-14
Date(s) :
2026-01-14
Séance bébés lecteurs venez avec vos tout-petits (0-3 ans), partager des histoires, des comptines et des jeux de doigts !
Des comptines réinventées, une bibliothécaire inspirée et des livres colorés pour passer un moment de lecture en famille.
Animation accessible uniquement sur réservation préalable. Jauge très limitée. .
Bibliothèque 4 Avenue de la République Marcheprime 33380 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 71 80 21
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Séance bébés lecteurs La bulle des bébés Marcheprime a été mis à jour le 2026-01-07 par OT Coeur Bassin