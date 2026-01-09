Séance bébés lecteurs La bulle des bébés Bibliothèque Marcheprime

Séance bébés lecteurs La bulle des bébés

Séance bébés lecteurs La bulle des bébés Bibliothèque Marcheprime mercredi 14 janvier 2026.

Séance bébés lecteurs La bulle des bébés

Bibliothèque 4 Avenue de la République Marcheprime Gironde

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-14
fin : 2026-01-14

Date(s) :
2026-01-14

Séance bébés lecteurs venez avec vos tout-petits (0-3 ans), partager des histoires, des comptines et des jeux de doigts !
Des comptines réinventées, une bibliothécaire inspirée et des livres colorés pour passer un moment de lecture en famille.
Animation accessible uniquement sur réservation préalable. Jauge très limitée.   .

Bibliothèque 4 Avenue de la République Marcheprime 33380 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 71 80 21 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Séance bébés lecteurs La bulle des bébés Marcheprime a été mis à jour le 2026-01-07 par OT Coeur Bassin