Séance bébés lecteurs La bulle des bébés Bibliothèque Marcheprime

Séance bébés lecteurs La bulle des bébés

Bibliothèque 4 Avenue de la République Marcheprime Gironde

Séance bébés lecteurs venez avec vos tout-petits (0-3 ans), partager des histoires, des comptines et des jeux de doigts !

Des comptines réinventées, une bibliothécaire inspirée et des livres colorés pour passer un moment de lecture en famille.

Animation accessible uniquement sur réservation préalable. Jauge très limitée. .

Bibliothèque 4 Avenue de la République Marcheprime 33380 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 71 80 21

