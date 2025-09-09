Séance bébés lecteurs Médiathèque du Nautile La Forêt-Fouesnant

Séance bébés lecteurs

Médiathèque du Nautile 2 Rue des Cerisiers La Forêt-Fouesnant Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-31 09:45:00

fin : 2026-01-31

Date(s) :

2026-01-31

Picoti, picota… Des histoires et puis s’en va…

Temps de lecture adaptés aux touts-petits (0 à 3 ans) accompagnés de leurs parents. Des histoires, des comptines, des ritournelles, des jeux de doigts et de la musique… pour chatouiller et éveiller les petites oreilles.

Réservation conseillée auprès de la médiathèque au 02 98 56 83 50 .

Médiathèque du Nautile 2 Rue des Cerisiers La Forêt-Fouesnant 29940 Finistère Bretagne +33 2 98 56 83 50

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Séance bébés lecteurs La Forêt-Fouesnant a été mis à jour le 2025-09-09 par Office de tourisme La Forêt-Fouesnant