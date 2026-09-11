Séance bébés lecteurs Médiathèque du Nautile La Forêt-Fouesnant
samedi 12 décembre 2026 · Médiathèque du Nautile · La Forêt-Fouesnant
Informations pratiques
La Forêt-Fouesnant
Séance bébés lecteurs
Médiathèque du Nautile 2 Rue des Cerisiers La Forêt-Fouesnant Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-12 09:45:00
fin : 2026-12-12
Date(s) :
2026-12-12
Picoti, picota… Des histoires et puis s’en va…
Temps de lecture adaptés aux touts-petits (0 à 3 ans) accompagnés de leurs parents. Des histoires, des comptines, des ritournelles, des jeux de doigts et de la musique… pour chatouiller et éveiller les petites oreilles.
Réservation conseillée auprès de la médiathèque : au 02 98 56 83 50 .
Médiathèque du Nautile 2 Rue des Cerisiers La Forêt-Fouesnant 29940 Finistère Bretagne +33 2 98 56 83 50
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English :
L’événement Séance bébés lecteurs La Forêt-Fouesnant a été mis à jour le 2026-09-11 par Office de tourisme La Forêt-Fouesnant
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