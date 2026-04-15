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Séance Bébés lecteurs Saint-Maurice-sur-Fessard

Séance Bébés lecteurs Saint-Maurice-sur-Fessard

Séance Bébés lecteurs Saint-Maurice-sur-Fessard samedi 2 mai 2026.

Adresse : 25 Rue de la Mairie

Ville : 45700 Saint-Maurice-sur-Fessard

Département : Loiret

Début : samedi 2 mai 2026

Fin : samedi 2 mai 2026

Heure de début : 10:30:00

Tarif :

Saint-Maurice-sur-Fessard

Séance Bébés lecteurs

25 Rue de la Mairie Saint-Maurice-sur-Fessard Loiret

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-02 10:30:00
fin : 2026-05-02

Date(s) :
2026-05-02

Séance Bébés lecteurs
Découvrir la lecture dès le plus jeune âge. Pour les enfants de 0 à 3 ans et leurs parents.
Entrée libre.   .

25 Rue de la Mairie Saint-Maurice-sur-Fessard 45700 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 97 83 91 

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L’événement Séance Bébés lecteurs Saint-Maurice-sur-Fessard a été mis à jour le 2026-04-15 par OT MONTARGIS