Séance Bébés lecteurs Saint-Maurice-sur-Fessard
Séance Bébés lecteurs Saint-Maurice-sur-Fessard samedi 2 mai 2026.
Saint-Maurice-sur-Fessard
Séance Bébés lecteurs
25 Rue de la Mairie Saint-Maurice-sur-Fessard Loiret
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-02 10:30:00
fin : 2026-05-02
Date(s) :
2026-05-02
Séance Bébés lecteurs
Découvrir la lecture dès le plus jeune âge. Pour les enfants de 0 à 3 ans et leurs parents.
Entrée libre. .
25 Rue de la Mairie Saint-Maurice-sur-Fessard 45700 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 97 83 91
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Baby reader session
L’événement Séance Bébés lecteurs Saint-Maurice-sur-Fessard a été mis à jour le 2026-04-15 par OT MONTARGIS