Saint-Maurice-sur-Fessard

Séance Bébés lecteurs

25 Rue de la Mairie Saint-Maurice-sur-Fessard Loiret

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-02 10:30:00

fin : 2026-05-02

Date(s) :

2026-05-02

Séance Bébés lecteurs

Découvrir la lecture dès le plus jeune âge. Pour les enfants de 0 à 3 ans et leurs parents.

Entrée libre. .

25 Rue de la Mairie Saint-Maurice-sur-Fessard 45700 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 97 83 91

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English :

Baby reader session

L’événement Séance Bébés lecteurs Saint-Maurice-sur-Fessard a été mis à jour le 2026-04-15 par OT MONTARGIS