Séance Biathlon

Le Gardot Montlebon Doubs

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-10 14:00:00

fin : 2026-02-10 16:00:00

Date(s) :

2026-02-10

Venez apprendre le biathlon le temps d’une après-midi. Ouvert aux enfants de 8 à 15 ans. Sur inscription par téléphone. Location ski non incluse .

Le Gardot Montlebon 25500 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 43 87 80

L’événement Séance Biathlon Montlebon a été mis à jour le 2026-01-23 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS HORLOGER