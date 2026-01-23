Séance Biathlon Montlebon
Séance Biathlon Montlebon mardi 10 février 2026.
Séance Biathlon
Le Gardot Montlebon Doubs
Début : 2026-02-10 14:00:00
fin : 2026-02-10 16:00:00
2026-02-10
Venez apprendre le biathlon le temps d’une après-midi. Ouvert aux enfants de 8 à 15 ans. Sur inscription par téléphone. Location ski non incluse .
Le Gardot Montlebon 25500 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 43 87 80
English : Séance Biathlon
