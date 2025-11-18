Séance Ciné-club A star is born Place Jean-Baptiste Barat Saint-Quay-Portrieux

Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Séance Ciné-club A star is born

mardi 18 novembre 2025.

Séance Ciné-club A star is born

Place Jean-Baptiste Barat Cinéma Arletty Saint-Quay-Portrieux Côtes-d'Armor

Tarif : – –

Date et horaire :
Début : 2025-11-18 20:00:00
fin : 2025-11-18 22:00:00

Date(s) :
2025-11-18

Au programme A star is born de Bradley Cooper (2018, 2h16) avec Bradley Cooper et Lady. A partir de 5,50€ (adhérents)
A 20h au cinéma Arletty.

Proposé par l’association Ciné St Ké (cinestke@gmail.com).   .

Place Jean-Baptiste Barat Cinéma Arletty Saint-Quay-Portrieux 22410 Côtes-d’Armor Bretagne  

L’événement Séance Ciné-club A star is born Saint-Quay-Portrieux a été mis à jour le 2025-10-30 par Saint-Quay-Portrieux Tourisme