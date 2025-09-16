Séance Ciné-club Barry indon Place Jean-Baptiste Barat Saint-Quay-Portrieux
Séance Ciné-club Barry indon Place Jean-Baptiste Barat Saint-Quay-Portrieux mardi 16 septembre 2025.
Séance Ciné-club Barry indon
Place Jean-Baptiste Barat Cinéma Arletty Saint-Quay-Portrieux Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-16 20:00:00
fin : 2025-09-16
Date(s) :
2025-09-16
Au programme « Barry Lindon » de Standley Kubrick (1976)
Au XVIII en Irlande, à la mort de son père, le jeune Redmond Barry ambitionne de monter dans l’échelle sociale. Il élimine en duel son rival et est contraint à l’exil.
A 20h au cinéma Arletty.
Proposé par l’association Ciné St Ké (cinestke@gmail.com). .
Place Jean-Baptiste Barat Cinéma Arletty Saint-Quay-Portrieux 22410 Côtes-d’Armor Bretagne
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Séance Ciné-club Barry indon Saint-Quay-Portrieux a été mis à jour le 2025-09-03 par Saint-Quay-Portrieux Tourisme