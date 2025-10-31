Séance ciné d’Halloween Arpavon
Séance ciné d’Halloween Arpavon vendredi 31 octobre 2025.
Séance ciné d’Halloween
Salle des fêtes d’Arpavon Arpavon Drôme
Début : 2025-10-31 19:00:00
fin : 2025-10-31 23:00:00
2025-10-31
Soirée cinéma sur let hème d’Halloween avec repas offert
Déconseillée au moins de 12 ans
Salle des fêtes d’Arpavon Arpavon 26110 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 27 31 03 mairiearpavon@wanadoo.fr
English :
Halloween-themed movie night with complimentary meal
Not recommended for under 12s
German :
Filmabend zum Thema Halloween mit kostenlosem Essen
Abgeraten für Kinder unter 12 Jahren
Italiano :
Serata di Halloween con pasto gratuito
Non consigliato ai minori di 12 anni
Espanol :
Noche de cine de Halloween con comida gratis
No recomendado para menores de 12 años
