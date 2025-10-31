Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Séance ciné d’Halloween Arpavon

Séance ciné d’Halloween Arpavon vendredi 31 octobre 2025.

Séance ciné d’Halloween

Salle des fêtes d’Arpavon Arpavon Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-31 19:00:00
fin : 2025-10-31 23:00:00

Date(s) :
2025-10-31

Soirée cinéma sur let hème d’Halloween avec repas offert
Déconseillée au moins de 12 ans
  .

Salle des fêtes d’Arpavon Arpavon 26110 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 27 31 03  mairiearpavon@wanadoo.fr

English :

Halloween-themed movie night with complimentary meal
Not recommended for under 12s

German :

Filmabend zum Thema Halloween mit kostenlosem Essen
Abgeraten für Kinder unter 12 Jahren

Italiano :

Serata di Halloween con pasto gratuito
Non consigliato ai minori di 12 anni

Espanol :

Noche de cine de Halloween con comida gratis
No recomendado para menores de 12 años

L’événement Séance ciné d’Halloween Arpavon a été mis à jour le 2025-10-21 par Office de Tourisme des Baronnies en Drôme Provençale