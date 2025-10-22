Séance ciné goûter + discussion Marcel et Monsieur Pagnol au Cinéma La Brèche Cinéma La Brèche Sainte-Foy-la-Grande

Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Cinéma La Brèche 140 rue de la République Sainte-Foy-la-Grande Gironde

Mercredi 22 octobre dès 16h Ciné-goûter + discussion Marcel et Monsieur Pagnol dès 9 ans
Projection précédée d’un goûter offert à 16h, et suivie d’un échange autour du film.   .

Cinéma La Brèche 140 rue de la République Sainte-Foy-la-Grande 33220 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 46 00 43  cinemalabreche@gmail.com

