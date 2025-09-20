Séance Ciné-musée « Le Nom de la rose » Ecclesia, cité patrimoine Luxeuil-les-Bains

Séance Ciné-musée « Le Nom de la rose » Ecclesia, cité patrimoine Luxeuil-les-Bains samedi 20 septembre 2025.

Séance Ciné-musée « Le Nom de la rose » Samedi 20 septembre, 20h00 Ecclesia, cité patrimoine Haute-Saône

Sur inscription | Nourriture et boissons interdites sur le site | Film déconseillé aux moins de 12 ans à sa sortie en salle.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T20:00:00 – 2025-09-20T23:00:00

Fin : 2025-09-20T20:00:00 – 2025-09-20T23:00:00

À l’occasion de l’exposition Trésors d’abbayes, venez assister à la projection exceptionnelle du film de Jean-Jacques Annaud Le Nom de la rose au cœur du site archéologique de l’Ecclesia.

Ecclesia, cité patrimoine 30 rue Victor Genoux, 70300 Luxeuil-les-Bains Luxeuil-les-Bains 70300 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté 03 84 40 06 41 https://www.luxeuil-vosges-sud.fr/ [{« type »: « phone », « value »: « 03 84 40 06 41 »}, {« type »: « email », « value »: « tourisme@luxeuil-vosges-sud.fr »}] Cet écrin monumental niché en plein cœur de la ville de Luxeuil est une véritable prouesse architecturale signée par l’architecte Michel Malcotti. Mêlant le bois et le corten, cette enveloppe a pour objectif premier de conserver et de mettre en valeur les vestiges archéologiques qu’elle abrite.

À l’occasion de l’exposition Trésors d’abbayes, venez assister à la projection exceptionnelle du film de Jean-Jacques Annaud Le Nom de la rose au cœur du site archéologique de l’Ecclesia.

© Le Nom de la rose