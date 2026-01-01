Séance Ciné-relax Cinévals Cinévals Saint-Jean-d’Angély
Cinévals 1 rue Laurent Tourneur Saint-Jean-d’Angély Charente-Maritime
Tarif : 4 – 4 – 4 EUR
Début : 2026-01-24 16:00:00
fin : 2026-01-24
2026-01-24
Cette nouvelle séance de cinéma pour tous, avec le film, recommandé pour les plus de 12 ans (ou avec quelques commentaires des parents pour les plus jeunes).
Cinévals 1 rue Laurent Tourneur Saint-Jean-d’Angély 17400 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine contact.cinevals@veocinemas.fr
English :
This new film screening for all ages, with the film recommended for those aged 12 and over (or with some parental guidance for younger children).
L’événement Séance Ciné-relax Cinévals Saint-Jean-d’Angély a été mis à jour le 2026-01-16 par Destination Vals de Saintonge Charentes Tourisme