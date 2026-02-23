Séance ciné spéciale GAGA Festival Visions d’Asie Cinéma Le Navire Valence
Séance ciné spéciale GAGA Festival Visions d’Asie Cinéma Le Navire Valence samedi 7 mars 2026.
Séance ciné spéciale GAGA Festival Visions d’Asie
Cinéma Le Navire 9 Boulevard d’Alsace Valence Drôme
Tarif : 9 – 9 – EUR
Début : 2026-03-07 16:30:00
fin : 2026-03-07 16:30:00
2026-03-07
Séance présentée par Chrystèle Roveda, directrice du Centre du Patrimoine Arménien (CPA). En partenariat avec le CPA.
Cinéma Le Navire 9 Boulevard d’Alsace Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 40 79 20 contact@cinemalenavire.fr
English :
Presented by Chrystèle Roveda, Director of the Centre du Patrimoine Arménien (CPA). In partnership with the CPA.
