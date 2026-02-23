Séance ciné spéciale HER STORY Festival Visions d’Asie Cinéma Le Navire Valence

Séance ciné spéciale HER STORY Festival Visions d’Asie

Cinéma Le Navire 9 Boulevard d’Alsace Valence Drôme

Tarif : 7 – 7 – EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-08 16:20:00

fin : 2026-03-08 16:20:00

Date(s) :

2026-03-08

Le cinéma Le Navire sera le point de départ et d’arrivée des cortèges et manifestations organisés dans le cadre de cette journée.



Proposée dans le cadre de la Journée Internationale des droits des femmes.

.

Cinéma Le Navire 9 Boulevard d’Alsace Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 40 79 20 contact@cinemalenavire.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Le Navire cinema will be the starting and finishing point for the day?s processions and events.



Proposed as part of International Women’s Rights Day.

L’événement Séance ciné spéciale HER STORY Festival Visions d’Asie Valence a été mis à jour le 2026-02-23 par Valence Romans Tourisme