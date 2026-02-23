Séance ciné spéciale L’OEUF DE L’ANGE Festival Visions d’Asie Cinéma Le Navire Valence
Séance ciné spéciale L’OEUF DE L’ANGE Festival Visions d’Asie
Tarif : 5 – 5 – EUR
Début : 2026-03-09 20:30:00
2026-03-09
Séance présentée par Ilan Nguyen L’Œuf de l’ange, ou le virage auteuriste d’Oshii Mamoru .
En partenariat avec L’Équipée, La Poudrière et La librairie La Licorne.
Cinéma Le Navire 9 Boulevard d’Alsace Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 40 79 20 contact@cinemalenavire.fr
English :
Session presented by Ilan Nguyen: L??uf de l?ange, ou le virage auteuriste d?Oshii Mamoru .
In partnership with L’Équipée, La Poudrière and La Librairie La Licorne.
