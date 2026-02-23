Séance ciné spéciale NUAGES FLOTTANTS Festival Visions d’Asie Cinéma Le Navire Valence

Séance ciné spéciale NUAGES FLOTTANTS Festival Visions d’Asie

Cinéma Le Navire 9 Boulevard d’Alsace Valence Drôme

Tarif : 9 – 9 – EUR

Début : 2026-03-07 13:30:00

fin : 2026-03-07 13:30:00

2026-03-07

Présentée par Pascal-Alex Vincent Mikio Naruse et le mélodrame dans le cinéma japonais .

Suivie d’un quiz sur le cinéma japonais avec à gagner, des ouvrages Nuages flottants la vie et les promesses non tenues. À propos du film de Mikio Naruse .

.

Cinéma Le Navire 9 Boulevard d’Alsace Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 40 79 20 contact@cinemalenavire.fr

English :

Presented by Pascal-Alex Vincent: Mikio Naruse and melodrama in Japanese cinema .

Followed by a quiz on Japanese cinema, with books to be won: Nuages flottants: la vie et les promesses non tenues. About Mikio Naruse?s film .

