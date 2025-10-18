Séance cinéma à Faissault

Salle polyvalente Faissault Ardennes

Tarif : 3 – 3 – 0 EUR

Tarif de base plein tarif

adulte adhérent

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-06

fin : 2025-12-06

Date(s) :

2025-12-06

Rendez-vous à la salle polyvalente de Faissault le 6 décembre pour la diffusion du film C’était mieux demain .Diffusion par l’association Anim’Village.com en partenariat avec Ciné Ligue Champagne-Ardenne. Film d’une durée de 1h43 Rendez-vous à 17h45 à la salle polyvalente de Faissault

.

Salle polyvalente Faissault 08270 Ardennes Grand Est +33 6 87 88 95 73 m.bocquillon@hotmail.com

English :

Join us at the Salle polyvalente in Faissault on December 6 for the screening of the film C’était mieux demain , organized by Anim’Village.com in partnership with Ciné Ligue Champagne-Ardenne. Film duration: 1 hour 43 minutes Meet at 5:45 pm at the Salle polyvalente in Faissault

German :

Am 6. Dezember wird in der Mehrzweckhalle von Faissault der Film C’était mieux demain gezeigt, der von Anim’Village.com in Zusammenarbeit mit Ciné Ligue Champagne-Ardenne organisiert wird. Der Film dauert 1:43 Stunden. Treffpunkt: 17:45 Uhr in der Mehrzweckhalle von Faissault

Italiano :

Il 6 dicembre, presso la Salle polyvalente di Faissault, si terrà la proiezione del film C’était mieux demain , organizzata da Anim’Village.com in collaborazione con Ciné Ligue Champagne-Ardenne. Durata del film: 1 ora e 43 minuti Appuntamento alle 17.45 alla Salle Polyvalente di Faissault

Espanol :

Únase a nosotros en la Salle polyvalente de Faissault el 6 de diciembre para la proyección de la película C’était mieux demain , organizada por Anim’Village.com en colaboración con Ciné Ligue Champagne-Ardenne. Duración de la película: 1 hora 43 minutos Cita a las 17.45 h en la Salle Polyvalente de Faissault

L’événement Séance cinéma à Faissault Faissault a été mis à jour le 2025-11-25 par Ardennes Tourisme