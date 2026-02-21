Séance cinéma à Ostréapolis rue du Bois de la Salle Le Tour-du-Parc
Séance cinéma à Ostréapolis rue du Bois de la Salle Le Tour-du-Parc samedi 21 février 2026.
Séance cinéma à Ostréapolis
rue du Bois de la Salle Ostréapolis Le Tour-du-Parc Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-21 15:00:00
fin : 2026-02-21
Date(s) :
2026-02-21
Le é , envolez-vous pour Rio de Janeiro avec et , les deux derniers perroquets bleus de leur espèce Une aventure aussi attachante que colorée, dans la capitale mondiale du !
Durée .
À partir de .
Les mineurs doivent obligatoirement être accompagnés d’un adulte.
Prix du billet €.
Réservation obligatoire
Merci de vous présenter 15 mn avant la séance. .
rue du Bois de la Salle Ostréapolis Le Tour-du-Parc 56370 Morbihan Bretagne +33 2 21 02 56 71
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Séance cinéma à Ostréapolis Le Tour-du-Parc a été mis à jour le 2026-02-18 par ADT 56