Séance cinéma Salle des Fêtes Barbentane

Mercredi 1er octobre 2025. Salle des Fêtes 197 Route de Boulbon Barbentane Bouches-du-Rhône
Tarif : 4 – 4 – 4 EUR
Début : 2025-10-01
fin : 2025-10-01
2025-10-01
Et si on se faisait une toile à Barbentane ?
L’association de cinéma ambulant La Strada vous donne rendez-vous tous les premiers mercredis du mois pour 2 séances ciné pour tous publics.
Pour sa nouvelle séance cinéma, la Strada vous donne rendez-vous à la salle des Fêtes avec les bénévoles de l’association La Strada.
Au programme de cette séance
17h « Valeur Sentimentale » en VOST
Synopsis
Simone, une flic aux idées conservatrices, est infiltrée dans un collectif féministe qu’elle suspecte de complicité de meurtre. A leur contact, Simone s’ouvre progressivement à leurs idées. Mais lorsqu’elle est Agnès et Nora voient leur père débarquer après de longues années d’absence. Réalisateur de renom, il propose à Nora, comédienne de théâtre, de jouer dans son prochain film, mais celle-ci refuse avec défiance. Il propose alors son rôle à une jeune star hollywoodienne, ravivant les braises de souvenirs de famille douloureux.
20h « Chroniques d’Haïfa » en VOST
Synopsis
Fifi, la fille en quête d’émancipation, Rami, le fils confronté à la grossesse de sa petite amie juive, et Hanan, la mère, qui veille scrupuleusement à la réputation des siens. Vivant à Haïfa, cette famille palestinienne sans histoire est soudain menacée par un incident mineur qui va révéler secrets et mensonges. .
Salle des Fêtes 197 Route de Boulbon Barbentane 13570 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur cinemabarbentane@gmail.com
English :
How about a painting in Barbentane?
The association of travelling cinema La Strada gives you an appointment every first wednesday of the month for 2 movie sessions for all audiences.
German :
Wie wäre es mit einem Gemälde in Barbentane?
Der Verein für Wanderkino La Strada lädt Sie jeden ersten Mittwoch im Monat zu zwei Filmvorführungen für alle Altersgruppen ein.
Italiano :
Che ne dite di un dipinto a Barbentane?
L’associazione di cinema itinerante La Strada vi invita ogni primo mercoledì del mese a 2 sessioni di film per tutti i pubblici.
Espanol :
¿Qué tal un cuadro en Barbentane?
La asociación de cine itinerante La Strada le invita cada primer miércoles del mes a 2 sesiones de cine para todos los públicos.
