Séance cinéma Salle des Fêtes Barbentane mercredi 1 octobre 2025.

Mercredi 1er octobre 2025. Salle des Fêtes 197 Route de Boulbon Barbentane Bouches-du-Rhône

Tarif : 4 – 4 – 4 EUR

Début : 2025-10-01

fin : 2025-10-01

2025-10-01

Et si on se faisait une toile à Barbentane ?



L’association de cinéma ambulant La Strada vous donne rendez-vous tous les premiers mercredis du mois pour 2 séances ciné pour tous publics.

Pour sa nouvelle séance cinéma, la Strada vous donne rendez-vous à la salle des Fêtes avec les bénévoles de l’association La Strada.



Au programme de cette séance

17h « Valeur Sentimentale » en VOST

Synopsis

Simone, une flic aux idées conservatrices, est infiltrée dans un collectif féministe qu’elle suspecte de complicité de meurtre. A leur contact, Simone s’ouvre progressivement à leurs idées. Mais lorsqu’elle est Agnès et Nora voient leur père débarquer après de longues années d’absence. Réalisateur de renom, il propose à Nora, comédienne de théâtre, de jouer dans son prochain film, mais celle-ci refuse avec défiance. Il propose alors son rôle à une jeune star hollywoodienne, ravivant les braises de souvenirs de famille douloureux.



20h « Chroniques d’Haïfa » en VOST

Synopsis

Fifi, la fille en quête d’émancipation, Rami, le fils confronté à la grossesse de sa petite amie juive, et Hanan, la mère, qui veille scrupuleusement à la réputation des siens. Vivant à Haïfa, cette famille palestinienne sans histoire est soudain menacée par un incident mineur qui va révéler secrets et mensonges. .

Salle des Fêtes 197 Route de Boulbon Barbentane 13570 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur cinemabarbentane@gmail.com

English :

How about a painting in Barbentane?



The association of travelling cinema La Strada gives you an appointment every first wednesday of the month for 2 movie sessions for all audiences.

German :

Wie wäre es mit einem Gemälde in Barbentane?



Der Verein für Wanderkino La Strada lädt Sie jeden ersten Mittwoch im Monat zu zwei Filmvorführungen für alle Altersgruppen ein.

Italiano :

Che ne dite di un dipinto a Barbentane?



L’associazione di cinema itinerante La Strada vi invita ogni primo mercoledì del mese a 2 sessioni di film per tutti i pubblici.

Espanol :

¿Qué tal un cuadro en Barbentane?



La asociación de cine itinerante La Strada le invita cada primer miércoles del mes a 2 sesiones de cine para todos los públicos.

